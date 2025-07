Il Real Madrid prende dal Benfica il giovane Alvaro Carreras per 50 milioni

(ANSA) - MADRID, 14 LUG - Il Real Madrid ha ingaggiato il terzino del Benfica Alvaro Carreras con un contratto di sei stagioni, come annunciato dal club spagnolo. Carreras, 22 anni, ha giocato per il Real Madrid a livello giovanile prima di firmare per il Manchester United nel 2020, che lo ha ceduto in prestito al Preston North End, al Granada e poi al Benfica nel 2024, che lo ha poi acquistato. Secondo quanto riportato dai media, il costo del trasferimento è di 50 milioni di euro. È il quarto acquisto del Real Madrid questa estate dopo l'inglese Trent Alexander-Arnold, lo spagnolo Dean Huijsen e l'argentino Franco Mastantuono. (ANSA).