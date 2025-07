Modric ai tifosi: "Speriamo di rendervi felici e di regalarvi tanti bei momenti quest'anno"

Dopo essere atterrato in tarda mattinata a Milano, Luka Modric si è sottoposto al consueto iter di visite mediche ed idoneità sportiva prima di recarsi presso Casa Milan per firmare il contratto che lo ha legato al club rossonero per questa stagione. Intervenuto sui canali ufficiali del club, il centrocampista croato si è presentato ai suoi nuovi tifosi:

"Sono molto felice di essere qui, in un grande Club come il Milan. Non vedo l'ora di vedervi tutti a San Siro. Speriamo di rendervi felici e di regalarvi tanti bei momenti quest'anno per rendervi orgogliosi di noi e celebrare nmolte vittorie insieme. Forza Milan".