Il Napoli ha scelto Lucca: le parti sono molto vicine a un accordo

Il Napoli continua a lavorare per portare Lorenzo Lucca in azzurro, giocatore sul quale si sarebbe registrato l'interesse anche del Milan nelle ultime settimane. Stando però a quanto riportato da Gianluca Di Marzio nel corso del programma Calciomercato L'Originale, la società campione d'Italia vuole chiudere in tempi brevissimi anche per evitare che la concorrenza possa farsi nuovamente sotto.

Manca ancora qualcosa da sistemare con l’Udinese, ma le parti sono sempre più vicine a trovare un accordo per il trasferimento di Lorenzo Lucca.