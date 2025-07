Il PSG ha preso contatti con gli entourage di Leao e Osimhen: la situazione

Il PSG sembrava invincibile fino a ieri sera, poi la sconfitta contro il Chelsea in finale del Mondiale per Club ha aperto degli interrogativi all'interno del club sulla profondità della rosa. A Luis Enrique manca un centravanti vero, un top player lì davanti in grado di concretizzare occasioni e magari di offrire qualche soluzioni in più nelle partite chiuse o nelle quali serve avere un attaccante di peso.

Secondo quanto riportato da L'Equipe, il club francese non vuole fermarsi qui e ha intenzione di rinforzare ulteriormente la squadra allenata dal tecnico spagnolo, per aiutarlo a vincere quanti più titoli possibile nei prossimi anni. Luis Campos, uomo mercato dei transalpini, avrebbe preso contatto con gli entourage di Rafael Leao e Victor Osimhen, attaccanti di Milan e Napoli che vivono però due situazioni agli antipodi.

Il portoghese ha caratteristiche simili agli esterni che ha già il PSG e soprattutto è stato messo al centro del progetto tecnico da Massimiliano Allegri, mentre il centravanti nigeriano è sempre più vicino alla cessione e oggi ha anche inviato un certificato medico per non unirsi a Castel Volturno al ritiro dei partenopei. De Laurentiis non sta facendo sconti a nessuno, ma la trattativa con il Galatasaray è in stato avanzato. Su di lui c'è pure l'Al Hilal.