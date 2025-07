Dalla Francia, Campos prende contatti per Leao e Osimhen: vuole rinforzare il PSG

Il PSG ha dominato la finale di Champions League, vincendo in finale 5-0 contro l'Inter, e ha dominato per gran parte del Mondiale per Club, cadendo clamorosamente e fragorosamente sul più bello nella finalissima di New York contro il Chelsa che ha vinto con un perentorio 3-0. Una serata in cui è andato tutto per il verso storto alla squadra parigina allenata di Luis Enrique e che, all'indomani, avrebbe aperto degli interrogativi sulla profondità della rosa dei Campioni d'Europa.

In questo senso L'Equipe questo pomeriggio scrive che il PSG ha l'intenzione di rinforzare ulteriormente la sua rosa per dare la possibilità a Luis Enrique di avere una squadra il più possibile profonda. In tal senso viene riportato che Luis Campos, direttore sportivo del Paris, avrebbe preso contatti con gli entourage di Rafael Leao e Victor Osimhen, due obiettivi con cui gli piacerebbe elevare ulteriormente la qualità della sua rosa. Non ci sono altre informazioni in merito.