Milan-Vlahovic ok, ma a due condizioni: via dalla Juve a prezzo di saldo e ingaggio dimezzato

vedi letture

Le priorità al momento sembrano essere altre (i due terzini e Jashari), ma il Milan sta continuando a lavorare sul mercato anche per trovare un nuovo centravanti che possa giocarsi il posto con Santiago Gimenez. E uno dei nomi in cima alla lista dei dirigenti del Diavolo è sicuramente quello di Dusan Vlahovic, attaccante che ha un contratto in scadenza con la Juventus il 30 giugno 2026. Con il rinnovo che è praticamente impossibile, ci sono dunque ottime chance che lasci il club bianconero durante questo mercato estivo.

VLAHOVIC E ALLEGRI - A riferirlo è questa mattina La Gazzetta dello Sport che spiega che il serbo non è l'unica opzione visto che il Milan tiene d'occhio anche Victor Boniface del Bayer Leverkusen e Nicolas Jackson del Chelsea, ma sicuramente è quella più "facile" da raggiungere. Dopo un'esperienza con parecchi alti e bassi alla Juventus, Vlahovic vuole una grande piazza da cui ripartire e il Diavolo di Max Allegri, con cui ha un ottimo feeling dopo gli anni insieme in bianconero, potrebbe essere il posto giusto per farlo.

DUE CONDIZIONI - Attenzione però alle questioni economiche perchè il Milan non intende fare un investimento importante per averlo e perché uno stipendio in doppia cifra (attualmente guadagna 12 milioni di euro) è impensabile. Sono due le condizioni che chiede il club di via Aldo Rossi: primo che Vlahovic si svincoli dalla Juve o al massimo vada via a prezzo di saldo, secondo che accetti un ingaggio dimezzato al quale aggiungere poi dei bonus legati alla vittoria dello Scudetto e della classifica cannonieri della Serie A. Al momento i tempi non sono ancora maturi per questa operazione, ma tra qualche settimana le condizioni potrebbero essere diversi e i margini di manovra maggiori.