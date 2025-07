Pasotto su Jashari: "Il fatto che si sia ripresentato al lavoro da solo è una prova di riavvicinamento o la conferma dello status da separato in casa?"

vedi letture

Marco Pasotto, giornalista, si è così espresso su La Gazzetta dello Sport sulla trattativa per portare Ardon Jashari al Milan: "La telenovela Jashari potrebbe avvicinarsi ai titoli di coda. Senza certezze sul lieto fine - tutt'altro -, ma la settimana corrente porterà per forza di cose indicazioni più precise sulla direzione che dovrebbe prendere il destino del Grande Corteggiato dal Diavolo. Oggi infatti il Bruges riprende gli allenamenti e la grande domanda era: Jashari si presenterà o esaspererà ulteriormente il braccio di ferro col suo club, decidendo di restare a casa? Buona la prima: Ardon si è "costituito" al centro sportivo nerazzurro e, da quanto filtra, si dovrebbe allenare da solo. Ufficialmente, perché indietro nella preparazione rispetto ai compagni. Una situazione che resta fatalmente fluida. Può ancora succedere di tutto, perché lo scenario odierno si presta a interpretazioni opposte: il fatto che si sia ripresentato al lavoro, in forma individuale, è una prova di riavvicinamento o la conferma dello status da separato in casa?".

LE ULTIME DAL BRUGES

Ardon Jashari si è presentato regolarmente questa mattina nel Centro sportivo del Club Brugge dove era in programma la ripresa degli allenamenti della squadra di Nicky Hayen. Il centrocampista svizzero, che inizialmente lavorerà individualmente e non in gruppo, ha scelto di non andare allo scontro totale con la società belga e ha risposto alla convocazione, ma questo non cambia la sua volontà che è sempre quella di andare al Milan.

Il club rossonero non ha ancora mollato Jashari, anzi è sempre in attesa del via libera del Club Brugge che però continua a ritenere ancora troppo bassa l'offerta milanista da 32,5 milioni di euro più bonus per arrivare a circa 37 milioni. Il centrocampista svizzero, che ha rifiutato tutte le offerte che gli sono arrivate finora, è in pressing da settimane sulla società belga per convincerla a lasciarlo andare a Milanello.