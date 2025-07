Il nuovo nome per l'attacco è Schick del Leverkusen: contatti tra le parti

vedi letture

Il Milan è alla ricerca di un nuovo attaccante da mettere a disposizione di mister Massimiliano Allegri. Come confermato da Igli Tare stesso nei giorni scorsi, la dirigenza milanista sta cercando un altro centravanti in modo tale che possa svolgere un ruolo complementare a quello di Santiago Gimenez, arrivato a gennaio nel corso dell'ultimo mercato invernale. Al momento l'unica punta a disposizione, considerando l'addio di Jovic e Abraham, oltre che la cessione in prestito di Camarda, è Lorenzo Colombo che però è destinato a una nuova partenza.

Santiago Gimenez non tornerà prima di inizio agosto, dopo aver vinto con il Messico la Gold Cup. In tutto questo si inseguono le voci sui possibili colpi di mercato rossoneri per la punta. L'ultimo profilo emerso da un'indiscrezione riportata da Tuttomercatoweb.com è quello dell'ex Roma e Sampdoria Patrich Shick. L'attaccante della Repubblica Ceca, classe 1996, è in forza al Bayer Leverkusen. Secondo quanto viene scritto sono già stati avviati i contatti tra le parti: il profilo piace a Tare e ad Allegri.