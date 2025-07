MN - Nei prossimi giorni il 2009 Messaoudi firmerà col Milan

Il Milan guarda al futuro e lo fa con l'acquisto di Yanis Messaoudi, difensore centrale giovanissimo in arrivo dal Racing Club de France. Il calciatore classe 2009 è pronto a firmare con il Milan nel corso dei prossimi giorni, come appreso in questi minuti dalla redazione di MilanNews.it. Un colpo chiaramente votato al futuro e di cui si era già parlato negli scorsi giorni.

di Antonio Vitiello