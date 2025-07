Avanza Pubill: contatti in corso, il Milan può chiudere domani

Il Milan prova ad accelerare per la fascia destra. I terzini, si sa, sono uno dei temi di questo calciomercato estivo rosossonero: su una fascia e sull'altra mancano i titolari. Il club rossonero, secondo quanto riporta Gianluca Di Marzio in diretta su Sky Sport 24 durante la puntata di Calciomercato - L'Originale, sta abbandonando la pista che porta a Guela Doué: considerate troppo alte le richieste dello Strasburgo che vorrebbe almeno 25 miloni per il calciatore franco-ivoriano.

Vista la situazione, per Di Marzio, avanza il nome di Marc Pubill, terzino destro dell'Almeria e già nel giro della nazionale spagnola che è nato nel 2003. Il Milan, per anticipare la concorrenza tra le altre di Barcellona e Wolverhampton, sta provando a sferrare il colpo decisivo: sono stati allacciati i contatti e da via Aldo Rossi si potrebbe già chiudere nella giornata di domani. Secondo Di Marzio si può chiudere a 15 milioni. Al momento sulla destra ci sono Jimenez, che rimarrà, ed Emerson Royal, destinato invece alla partenza.