Parma, piace Colombo per l'attacco. Ma non è l'unico club sull'attaccante del Milan

Lorenzo Colombo, rientrato dal prestito all'Empoli, è attualmente al lavoro a Milanello agli ordini di mister Massimiliano Allegri, ma il suo futuro sarà quasi sicuramente altrove. Chi lo sta seguendo con grande attenzione è per esempio il Parma che però non è l'unico club che ha chiesto informazioni su di lui: ci sono infatti anche il Genoa, il Pisa, il Sassuolo e la Cremonese.

Lo riferisce tuttomercatoweb.com che aggiunge che Colombo preferirebbe non andare in una neopromossa perchè vorrebbe un progetto più stabile per evitare di incappare in un'altra retrocessione dopo quella con l'Empoli. Per questo motivo, Parma sembra essere la destinazione preferita del giovane centravanti.