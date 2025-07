Poteva arrivare nel 2022, ma non se ne fece nulla. Ora sì: Pietro Terracciano firma col Milan

Era il 26 settembre 2022 e MilanNews.it scriveva così: "Tra i nomi monitorati c’è quello di Pietro Terracciano della Fiorentina. Il portiere viola è in scadenza di contratto e ci sono delle difficoltà importanti per il rinnovo, visto che ha chiesto 1 milione di stipendio. La richiesta è stata ritenuta eccessiva. Con il Milan che osserva". Alla fine, Terracciano ha rinnovato il suo contratto con la viola, ma il suo trasferimento al Milan è stato solo rimandato. Con il suo arrivo in sede, infatti, si prevede a breve l'ufficialità: il 35enne sarà il nuovo vice Maignan in rossonero.

SPORTIELLO ALL'ATALANTA

Una trattativa nata e cresciuta progressivamente negli ultimi giorni quella che sta per riportare Marco Sportiello all'Atalanta. Il secondo portiere rossonero, nato a Desio e cresciuto nel settore giovanile della Dea dove poi era ritornato anche per una seconda parentesi più lunga, è pronto ad aprire la sua terza avventura con il club bergamasco. Secondo quanto riporta su X il giornalista esperto di mercato Matteo Moretto, in questi minuti è stato trovato l'accordo per il passaggio del portiere in nerazzurro.

Sportiello, che aveva un contratto fino al 2027 con il Diavolo, lascerà così Milanello dopo due stagioni in cui in diverse occasione, tra infortuni e squalifiche, era stato chiamato in causa per sostituire Mike Maignan. In totale il portiere ha raccolto 12 presenze con il Milan. Ora il club rossonero potrà chiudere per il 35enne Pietro Terracciano, vice di David De Gea alla Fiorentina e considerato adatto per il ruolo di secondo anche nella rosa di Allegri per la prossima stagione: per lui è pronto un contratto biennale.