Il Milan non vuole affondare su Nicolas Jackson: prezzo ritenuto troppo alto

Il Milan è alla ricerca un attaccante, questa non è assolutamente una novità: i rossoneri, come dichiarato anche dallo stesso Igli Tare nell'inconto con i media di inizio stagione, hanno la necessità di affiancare a Santiago Gimenez un altro centravanti che abbia delle caratteristiche complementari. Per ora radio mercato racconta di tanti nomi e indiscrezioni, interessamenti e sondaggi ma nessuna mossa realmente concreta da parte del club che attende di chiudere prima altre operazioni in diverse zone del campo ma anche di valutare bene tutte le possibili occasioni.

Tra i nomi indicati sul radar della dirigenza rossonera, negli scorsi giorni è stato fatto anche quello di Nicolas Jackson, punta del Chelsea e della nazionale senegalese. Oggi il centravanti è in uscita dal club Campione del Mondo che quest'estate si è rinforzato con due centravanti, Liam Delap e Joao Pedro che sono già stati protagonisti negli Stati Uniti. Nonostante sia in vetrina, secondo quanto riporta Fabrizio Romano su X il Milan non ha intenzione di affondare il colpo su Nicolas Jackson: il prezzo è ritenuto troppo alto. Sul giocatore sono vigili diversi club di Premier League.