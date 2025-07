San Siro, assist del Tar: il vincolo non è ancora scattato. Ecco il progetto di Milan e Inter: nuovo stadio pronto nel 2031

La trattativa tra Milan, Inter e Comune di Milano per la vendita ai due club di San Siro e delle aree limitrofe può andare avanti. Ieri le parti in causa hanno ricevuto un assist al bacio da parte del Tar della Lombardia che si è espresso contro il ricorso presentato dai comitati, sicuri che il vincolo sul secondo anello del Meazza sia già scattato. Non è così e dunque il vincolo scatterà il 10 novembre 2025. La partita non è comunque finita visto che sono stati presentati dei ricorsi anche alla Procura di Milano e alla Corte dei Conti, ma quello di ieri è un punto a favore di Milan, Inter e Comune.

AVANTI TUTTA - Lo riferisce questa mattina il Corriere della Sera che spiega che intanto sta andando avanti la trattativa tra i due club e Palazzo Marino, con quest'ultimo che spera di definire tutto in settimana e chiudere poi la partita per la cessione di San Siro entro il 31 luglio. La decisione del Tar è stata accolta con favore delle due società milanesi che hanno in mente un grande progetto per il nuovo stadio: sarà un impianto da 71500 posti, costruito all'insegna della sicurezza (telecamere nello stadio e in tutta l’area, accesso solo con il riconoscimento facciale) e con zone dedicate alla famiglia.

ENTRO IL 2031 - Con questo progetto, Milan e Inter puntano poi a riqualificare l'intera area con un "entertainment district", nel quale ci saranno uffici, hotel, centro medico e aree commerciali al servizio della comunità. L'obiettivo è avere un'area che sia viva tutta la settimana e non solo nelle due ore in cui c'è una partita. Grande importanza verrà data all'ambiente e per questo sono state messe in preventivo area verdi aumentate (rispetto al progetto precedente da 107 mila metri quadri si arriva ora a oltre 148 mila). Ma a livello di tempistiche, quando potrà essere pronto il nuovo San Siro? Il progetto prevede l’apertura del cantiere non prima della fine delle Olimpiadi invernali, col termine lavori del nuovo impianto fissato per il 2031.