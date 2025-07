Pellegatti: "Dice qualcuno che Vlahovic potrebbe essere un'opportunità a fine agosto, ma se non accetta di dimezzare il suo stipendio non si farà"

Carlo Pellegatti, giornalista, si è così espresso a TMW Radio: su due nomi molto chiacchierati nell'ambito del mercato rossonero.



Prima su Dusan Vlahovic: "Vlahovic? Si continua a parlare di lui. Trapela dal Milan oggi che Vlahovic no. Potrebbe essere l'opportunità di fine agosto, dice qualcuno, ma se non accetta di dimezzare il suo stipendio non si farà. Al momento dal Milan fanno sapere di no. La mia paura è che con l'attesa dell'opportunità, se questa non viene che cosa fai?

Su Ardon Jashari.

"Su Jashari la stessa cosa...Al Milan dicono che più di 30+5 hanno offerto. Adesso la situazione è di stallo, o il Milan sale con l'offerta o il Brugge scende. Per ora dicono che aspettano, non vogliono irritare nessuno, ma stando così le cose la situazione è ferma. Modric? Un acquisto berlusconiano".

LE ULTIME SULL'ATTACCANTE

Le priorità al momento sembrano essere altre (i due terzini e Jashari), ma il Milan sta continuando a lavorare sul mercato anche per trovare un nuovo centravanti che possa giocarsi il posto con Santiago Gimenez. E uno dei nomi in cima alla lista dei dirigenti del Diavolo è sicuramente quello di Dusan Vlahovic, attaccante che ha un contratto in scadenza con la Juventus il 30 giugno 2026. Con il rinnovo che è praticamente impossibile, ci sono dunque ottime chance che lasci il club bianconero durante questo mercato estivo.