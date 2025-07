Di Marzio conferma: "Pobega vicino al ritorno al Bologna. Trattativa avanzata, ci sono i presupposti per chiudere"

A meno di un mese dalla prima gara ufficiale del Milan in questa stagione (16 agosto in Coppa Italia contro il Bari) giungono nuovi ed interessanti aggiornamenti di calciomercato, sia in entrata che in un uscita. Infatti, prende quota la situazione del centrocampista Tommaso Pobega, prodotto del settore giovanile rossonero ma in questi ultimi anni protagonista lontano da Milanello. Nella passata stagione, Pobega è stato un elemento fondamentale per il centrocampo di mister Vincenzo Italiano al Bologna, con il quale ha potuto vincere anche una Coppa Italia nella finale proprio contro il Milan.

Oggi, il suo futuro sembra destinato ad esser nuovamente lontano da Milanello:

Infatti, il giornalista ed esperto di mercato Gianluca Di Marzio ha commentato così sul proprio account "X" In merito alla situazione di Pobega, oggi vicino al ritorno al Bologna: "Pobega si avvicina nuovamente al Bologna, ci sono forti contatti in corso con la trattativa che è ormai in stato avanzato. Ci sono i presupposti per chiudere del tutto l'affare".