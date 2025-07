Di Marzio: "Il Milan ha offerto 12 milioni per Estupiñán, ma il Brighton chiede di più. Nell'affare anche Jorge Mendes"

Giungono nuovi aggiornamenti in merito al mercato del Milan, sia in entrata che in un uscita. Sembrano infatti arrivare importanti notizie di riguardanti la situazione del terzino sinistro Pervis Estupiñán, oggi al Brighton. Infatti, come riportato dal noto giornalista ed esperto di mercato, Gianluca Di Marzio, il difensore ecuatoriani vuole solo il Milan, con i rossoneri intenti a trattare con il club inglese:

Di Marzio racconta

"Il Milan fa sul serio per Estupinan. E' lui il nuovo nome per il post Theo, e da parte del ragazzo ci sarebbe apertura totale a vestire rossonero. Il Milan ha già inviato una prima offerta ufficiale al Brighton di circa 12 milioni, ma gli inglesi vogliono di più.

"L’agente Jorge Mendes è al lavoro per cercare di limare le richieste del Brighton e favorire la buona riuscita della trattativa. Non sarà un’operazione semplice, ma la volontà di Estupiñán di approdare in Serie A potrebbe rivelarsi decisiva nelle prossime settimane".