Pellegatti: "Io insisto, e continuo a insistere, su un attaccante di 25 anni, oggi al Genk, Arokodare"

Nel corso del suo editoriale per MilanNews.it, Carlo Pellegatti, giornalista, ha scritto quanto segue sul nuovo attaccante del Milan: "Chiudiamo con l’attaccante centrale. Leggo ancora di una pista percorribile che porti a Vlahovic. Dal Milan però continua a trapelare che non siano interessati al pur forte bomber serbo. Molti credono però che possa entrare nel gruppo “Tanto vedrai che alla fine arriva… sai… l’opportunità di agosto.

Io insisto, e continuo a insistere, su un attaccante di 25 anni, oggi al Genk, Tolu Arokodare. Alto 1,97 centimetri, nigeriano dal fisico possente, un Lukaku giovane, che ha realizzato 21 gol nella scorsa stagione, con 5 assist. Costo attuale 18 milioni, ma, come per Boniface o per Openda, se dovesse ripetersi, quanto a reti, anche in questa stagione, fra un anno il suo valore certamente raddoppierà. Buono il suo approccio alla stagione, con una doppietta nell’amichevole contro l’Hannover. Appartiene alla Scuderia Base di Frank Trimboli, rappresentato in Italia da Paolo Busardò, agente ben conosciuto al Milan, vedi affare Samuele Ricci. Quindi una via magari più facilmente percorribile. A coloro che obiettano dicendo che il Milan non possa acquistare una scommessa, voglio rispondere che le sicurezze costano oltre i 40 milioni, cifra che, salvo sorprese clamorose e molto piacevoli, il Milan di questa proprietà non credo voglia spendere, e non ha mai speso".