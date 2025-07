Per l'attacco spunta il nome di Hojlund del Manchester United: sondaggio di Tare per capire la fattibilità dell'operazione

vedi letture

Dopo gli addii di Jovic e Abraham, il Milan vorrebbe regalare a mister Massimiliano Allegri un nuovo centravanti. Con la conferma del bebote Gimenez, che dovrà conquistarsi le grazie e fiducia di Allegri, Tare avrebbe messo nel mirino un nuovo colpo direttamente dalla Premier League: si tratta dell'attaccante danese Rasmus Hojlund del Manchester United.

Come riportato anche da Gianluca Di Marzio durante la trasmissione di Sky Sport Calciomercato l'Originale, nelle ultime ore la dirigenza rossonera avrebbe fatto un sondaggio per il centravanti dello United. Resta da capire costi e fattibilità dell'operazione, quel che è certo è che il mercato del Milan resta in forte fermento anche nel reparto offensivo.