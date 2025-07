Estupiñán-Milan, dall'Inghilterra sono sicuri: anche il Manchester United fortemente interessato al terzino ecuadoriano

A meno di un mese dalla prima gara ufficiale del Milan in questa stagione (16 agosto in Coppa Italia contro il Bari) giungono nuovi ed interessanti aggiornamenti di calciomercato, sia in entrata che in un uscita. Sembrano infatti giungere importanti aggiornamenti di mercato riguardante la situazione del terzino sinistro Pervis Estupiñán, oggi al Brighton. Infatti, come riportato dal noto giornalista ed esperto di mercato, Matteo Moretto, in queste ultime ore il Milan ha presentato una prima offerta ufficiale al Brighton per Pervis Estupiñán. La trattativa tra i due club è in fase iniziale, ma le sorprese non sembrano essere finite qui, per ora.

Sirene inglesi per Pervis Estupiñán: su di lui anche lo United?

Come riportato dal giornalista inglese, Jacobs Ben, anche il Manchester United sarebbe fortemente interessato ad acquistare il terzino ecuadoriano del Brighton, che come abbiamo detto sarebbe il primo obiettivo per il dopo Theo da parte del Milan. I Red Devisl, secondo Ben avrebbero anche un accordo di massima con il giocatore. Una situazione che dunque resta aperta a qualsiasi nuovo risvolto nelle prossime ore.