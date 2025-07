Romano conferma: "E' nata una trattativa tra il Milan e il Brighton per Estupiñán"

In merito al mercato del Milan giungono nuovi ed interessanti aggiornamenti, sia in entrata che in un uscita. Sembrano infatti arrivare importanti notizie di riguardanti a situazione del terzino sinistro Pervis Estupiñán, oggi al Brighton. Infatti, come riportato dal noto giornalista ed esperto di mercato, Matteo Moretto, in queste ultime ore il Milan ha presentato una prima offerta ufficiale al Brighton per Pervis Estupiñán. La trattativa tra i due club è in fase iniziale, ma le sorprese non sembrano essere finite qui, per ora.

La conferma di Fabrizio Romano sul proprio canale Youtube

Così, il celebre giornalista ed esperto di trattative, Fabrizio Romano ha commentato la nascita della trattativa tra Milan e Brighton per Pervis Estupinan, terzino sinistro ecuatoriano:

"Lo abbiamo già detto con Matteo (Moretto) ma lo posso confermare nuovamente. Il Milan fa sul serio per Pervis Estupinan. Infatti la dirigenza rossonera ha iniziato a lavorare col Brighton in maniera concreta, presentando una prima offerta ufficiale”.