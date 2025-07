#FreeJashari: lo svizzero non apre ad altre soluzioni. Vuole solo il Milan

vedi letture

Ardon Jashari ha scelto, e lo ha fatto con chiarezza, determinazione e senza lasciare spazio a interpretazioni. Il centrocampista classe 2002 vuole solo il Milan, nonostante si siano mosse per lui nelle scorse settimane anche società di Bundesliga (Borussia Dortmund) e Premier League (West Ham su tutte).

L'obiettivo di Jashari è però quello di vestire la maglia rossonera, e per raggiungerlo è disposto a fare di tutto. Inizialmente si pensava che lo svizzero potesse addirittura arrivare allo scontor con il Club Bruges forzando la sua cessione, ma in maniera molto intelligente ha optato per una strategia più "conservativa" per evitare che i rapporti tra i due club si potessero deteriorare.

Al momento, però, l'ex Lucerna resta un calciatore dei belgi, e questa cosa starebbe cominciando a spazientire tutti, Milan in primis, che ovviamente ha fretta di capire se potrà contrare su di lui nella prossima stagione o ci sarà bisogno di guardare altrove, anche perché di tempo ne è già passato abbastanza. Ad un mese e qualche giorno dall'inizio delle trattative, il Milan non è ancora riuscito ad accogliere in Italia Ardon Jashari, che in questi giorni ha dato ulteriore dimostrazione di quanto voglia giocare a San Siro nella prossima stagione.

Il centrocampista svizzero non ha infatti preso parte alle solite foto di rito con la squadra, allenandosi anche da solo invece che in gruppo. Più di fare così Milan e ragazzo non possono, anche perché soprattutto a livello economico si è cercato in tutti i modi di accontentare le richieste del Bruges.

"Salvate il soldato Jashari" si potrebbe dire rivisitando il titolo di un classico del cinema di Steven Spielberg con Tom Hanks ("Salvate il soldato Ryan"). Ma restando ai giorni nostri, al mondo social in particolare, potrebbe bastare anche un semplice #FreeJashari.