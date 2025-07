Nuovi contatti per Pubill, ma il Milan riflette se affondare o meno. La situazione

vedi letture

Quella di ieri è stata una nuova giornata di contatti per Marc Pubill, obiettivo di mercato del Milan per la fascia destra di difesa. Non è l'unico nome nella lista del Diavolo, ma al momento sembra essere quello più facile da raggiungere, anche se i rossoneri non dovranno tergiversare troppo perchè c'è la forte concorrenza del Wolverhampton.

AFFONDO PER PUBILL? - Lo riferisce stamattina La Gazzetta dello Sport che aggiunge che nei piani del ds milanista Igli Tare e del tecnico Massimiliano Allegri c'era di inserire in rosa almeno un nuovo terzino prima della partenza per Singapore, prima tappa della tournée in Asia e Australia, in programma sabato sera. I tempi sono strettissimi e quindi non sarà facile farlo imbarcare eventualmente con il resto del gruppo rossonero, anche perchè il Diavolo deve ancora decidere se affondare o meno su Pubill.

AFFARE SOSTENIBILE - A livello di costi, si tratterebbe di un affare assolutamente sostenibile: il costo del cartellino è tra i 10 e i 15 milioni di euro, mentre l'ingaggio del terzino dell'Almeria classe 2003 rientra senza problemi nei parametri del club di via Aldo Rossi. Dunque dal punto di vista economico è dunque tutto ok, al momento la questione è forse più tecnica: il Milan sta infatti riflettendo ancora sull’eventualità di accelerare, consapevole della partenza imminente per la tournée e della concorrenza inglese del Wolverhampton.