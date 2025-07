Bianchin: "Jashari vuole trasferirsi al Milan se possibile per sabato, quando inizierà la tournée"

Luca Bianchin, giornalista, si è così espresso su La Gazzetta dello Sport sulla trattativa per Ardon Jashari al Milan: "Uno smile al Milan. Nessuno smile per il fotografo del Bruges. Ardon Jashari non ha fatto le foto di squadra, un classico di inizio stagione, con il club belga. Gli altri si sono messi in posa, lui no. Il segnale è chiarissimo: vuole trasferirsi appena possibile al Milan, se possibile per sabato, quando il Milan volerà in Oriente per la tournée. Molto difficile, ma... Jashari sta aiutando il Milan nella trattativa per portarlo in rossonero. D'accordo con il Bruges, non è partito con la squadra per un mini-ritiro a Londra e, al ritorno, si è allenato da solo. In questa settimana non è mai rimasto con la squadra per una seduta e insomma, al momento non fa parte del gruppo di lavoro che sta preparando la stagione. Dal punto di vista del Bruges, nulla di irreparabile. Dal punto di vista del Milan, una grande speranza".

IL PUNTO JASHARI

Ardon Jashari vuole e pensa solo al Milan. Il centrocampista svizzero sta spingendo in prima persona per vestire rossonero nella prossima stagione, e l'ultimo gesto lo conferma ulteriormente.

Stando al collega Luca Bianchin della Gazzetta dello Sport, infatti, Ardon Jashari non ha fatto la foto di squadra di inizio stagione con i suoi compagni del Club Bruges. Un'ulteriore prova della sua volontà di trasferirsi al Milan in questo calciomercato. Non solo. Il centrocampista svizzero avrebbe sì attuato una strategia più cauta presentandosi martedì al primo giorno di lavoro del Club Bruges, ma in questi primi giorni di preparazione si starebbe allenando da solo, ma non in gruppo.