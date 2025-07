Pasotto: "Musah uno dei primissimi a cui è stato fatto capire che il club a centrocampo intende puntare su altri profili"

Marco Pasotto, giornalista, si è così espresso su La Gazzetta dello Sport sul futuro di Yunus Musah: "Uno dei primissimi a cui è stato fatto capire che il club a centrocampo intende puntare su altri profili. Pareva tutto fatto per il trasferimento a Napoli, in cambio di 25 milioni (ovvero una plusvalenza per il Milan), ma poi Anguissa, che pareva destinato alla partenza, è rimasto con Conte. E l'affare praticamente fatto è sfumato da un giorno all'altro. Il nazionale Usa rimane comunque sul mercato, d'altra parte è stato direttamente Tare a fare chiarezza in proposito: "Stiamo cercando profili con caratteristiche diverse"

ROSA DA SFOLTIRE

Intervenuto su Sky Sport 24, il giornalista ed inviato Emanuele Baiocchini ha commentato così le ultime novità e aggiornamenti che riguardano il mercato del Milan. Tra rumors in entrata e news su nuovi obiettivi della dirigenza, queste le sue considerazioni:

Le volontà di Allegri

"Come accontentare Allegri? Tare ha parecchio lavoro da fare. Priorità sugli esterni. C’è solo Alex Jimenez ad oggi, li a destra qualcosa accadrà. Da ciò che sappiamo ci sarà una nuova offerta per Ghela Douè sui circa 20/25 milioni di euro. A sinistra è sfumato un obiettivo di mercato, che è Archie Brown. Era un’opportunità di mercato, sarebbe stato un affare a buon prezzo per il Milan”.

Il punto sugli esuberi

"Cosa vorrebbe Allegri? Credo che voglia una rosa più corta, sfoltita nel modo giusto. Ci sono diversi giocatori che non rientrerebbero nel progetto come Okafor, Chukwueze e Musah”.