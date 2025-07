MN - Sancho de Rosa (AS): "Ricordo il suo esordio. Ha personalità e spirito di squadra"

Marc Pubill è un obiettivo del Milan, con i rossoneri che hanno deciso di virare sul catalano dopo le richieste dello Strasburgo per Guéla Doué, ritenute troppo esose. Per conoscere meglio il giocatore dell'Almeria e cresciuto nel Levante, abbiamo parlato con chi lo ha seguito in questi anni da vicino, come il collega di As, Luis Sancho de Rosa. Di seguito un estratto delle sue parole a MilanNews.it.

Quanto può valere economicamente oggi un giocatore come Pubill?

"Per quanto riguarda il già citato accordo con l'Atalanta, le cifre si aggiravano sui 20 milioni di euro, tra fissi e variabili. Quando l'operazione è saltata, l'Almería è riuscita a tenerlo per una stagione, ma visto il suo potenziale, dubito che trascorrerà un'altra stagione in Segunda División. È un giocatore d'élite che è stato persino accostato al Barcellona".

A livello di personalità che tipo di ragazzo è?

"Ricordo vividamente il suo debutto in massima serie con il Levante. Nonostante l'età, 18 anni all'epoca, si integrò benissimo in prima squadra. Alessio Lisci, l'allenatore italiano reduce da una stagione storica al Mirandés e che quest'estate ha firmato per l'Osasuna, non ha esitato a sceglierlo per il posto di terzino destro. È un giocatore di personalità, ma che costruisce lo spirito di squadra".