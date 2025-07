L'Italia del futuro si affida a Baldini: è sua l'Under 21

(ANSA) - ROMA, 17 LUG - Un allenatore esperto, ma anche un uomo verace, diretto, poco avvezzo alla diplomazia e a volte protagonista di episodi sopra le righe. E' Silvio Baldini il tecnico 67enne al quale la Figc ha deciso di affidare la rappresentativa Under 21, con l'obiettivo di fare bene all'Europeo 2027 e ottenere il pass per i Giochi di Los Angeles 2028, dopo quattro qualificazioni consecutive mancate. Reduce dalla stagione al Pescara conclusa con la promozione in B, proprio nella conferenza stampa dopo i playoff il tecnico toscano aveva commentato la sconfitta dell'Italia in Norvegia, con uno sfogo e dichiarazioni critiche sulle nuove generazioni di calciatori "che non hanno più l'orgoglio di indossare la maglia azzurra". Starà ora proprio a lui instillare lo spirito di appartenenza ai giovani talenti che avrà a disposizione e la scelta della federazione può averne tenuto conto, al di là delle qualità tecniche. "Abbiamo affidato la panchina a un ottimo allenatore, una persona di valore e di valori - ha spiegato infatti il n.1 Figc, Gabriele Gravina -. Baldini ha qualità umane e conoscenze tecniche per far fare un importante salto di qualità agli Azzurrini. Il nostro obiettivo principale è la partecipazione alle Olimpiadi, affidandoci a una guida esperta per un progetto di medio-lungo termine". "Sono felice ed emozionato, ringrazio Gravina per l'opportunità e la fiducia - le parole di Baldini -, sono gratificato che si sia incuriosito del mio percorso e abbia pensato a me. Vestire l'azzurro è un grande orgoglio, proverò a trasmettere ai ragazzi questo forte senso di identità e di appartenenza. Si può fare bene, attraverso il lavoro. Non vedo l'ora di iniziare".

Nella sua lunga carriera, Baldini ha allenato in Serie A sulle panchine di Catania, Empoli, Lecce e Parma ma ha svolto gran parte della carriera tra i cadetti o in serie C, accumulando promozioni ma anche esoneri. Fece scalpore per la lite nel 2007 con Domenico Di Carlo nel match di serie A tra Catania e Parma, quando rifilò un calcio nel sedere al tecnico degli emiliani, venendo squalificato per un mese. L'ingresso nel giro della nazionale, sponsorizzato anche da Gigi Buffon, arriva con un compito non facile, per il quale sarà affiancato come vice da Andrea Barzagli, toscano come lui. L'esordio nelle qualificazioni a Euro 2027 è previsto per il 5 settembre, alla Spezia contro il Montenegro. La Figc ha anche ritoccato i quadri delle altre rappresentative nazionali: l'Under 20 è stata riaffidata a Carmine Nunziata, che nell'ultimo biennio ha guidato l'U.21 e che avrà come vice Matteo Brighi e Mirco Gasparetto. Alla guida dell'U-19, confermato Alberto Bollini, con Christian Maggio vice; Massimiliano Favo passa all'U.18. Daniele Franceschini passa all'U.17, con Marco Scarpa (vice) e Francesco Antonioli, preparatore dei portieri. Alla guida dell'U.16 promosso Manuel Pasqual, col vice Matteo Barella. In U.15 confermato Enrico Battisti, con supervisore Antonio Rocca. E' stata costituita anche una Nazionale U.14, il cui supervisore sarà Luigi Milani. (ANSA).