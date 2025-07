MN - Sancho de Rosa (AS): "Pubill fu scartato dall'Espanyol per il fisico. Oggi è 1 metro e 90"

Marc Pubill è un obiettivo del Milan, con i rossoneri che hanno deciso di virare sul catalano dopo le richieste dello Strasburgo per Guéla Doué, ritenute troppo esose. Per conoscere meglio il giocatore dell'Almeria e cresciuto nel Levante, abbiamo parlato con chi lo ha seguito in questi anni da vicino, come il collega di As, Luis Sancho de la Rosa. Di seguito un estratto delle sue parole a MilanNews.it.

Pensi che possa avere una grande carriera davanti a sé e diventare un giocatore importante per la nazionale spagnola?

"Personalmente, credo che abbia tutte le qualità per diventare un giocatore importante nel prossimo futuro. Se il suo fisico reggerà, sarà tra i giocatori che, partendo dal basso, colmeranno il vuoto che Carvajal lascerà in nazionale tra qualche anno. Ha quella combinazione di un fisico ideale per il gioco sempre più fisico di oggi e la predisposizione tipica dei calciatori spagnoli ad avanzare partendo da dietro".

Se dovessimo fare un paragone con un giocatore più famoso, ti ricorda qualcuno?

"È difficile fare paragoni. Quando ha debuttato con il Levante in Prima Divisione, a 18 anni, ricordo di averlo visto come il giocatore ideale per giocare in Premier League in futuro, per via del suo fisico e del suo stile."

Hai aneddoti legati a Marc Pubill?

"Paradossalmente questo ragazzo di un metro e novanta è stato scartato dal vivaio dell'Espanyol per la sua bassa statura. Andò al Manresa e il Levante lo ingaggiò per l'Under 19 nel 2020. Nel 2021, debuttò già con la prima squadra in Prima Divisione. La sua esplosione fu fulminea e iniziò a entrare nel radar delle giovanili della nazionale maggiore, debuttando quello stesso anno con l'Under 19. Da allora, la sua carriera ha continuato a crescere, nonostante i problemi al ginocchio sinistro che hanno compromesso il trasferimento all'Atalanta".