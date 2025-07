Un mese alla prima ufficiale con tournée alle porte. E c'è ancora tanto da fare: cosa manca al Milan

Manca un mese esatto alla prima partita ufficiale del Milan. San Siro, 17 agosto, ore 21.15 contro il Bari in Coppa Italia. Il countdown è già partito in casa rossonera, perché da oggi è già possibile acquistare i biglietti per la partita. Alle 12 è partita la vendita libera.

A che punto è il Milan?

A oggi la squadra è incompleta. Non numericamente, essendo la rosa attualmente ancora extralarge, ma lo è a livello funzionale. Si fatica a smaltire gli esuberi mentre in entrata siamo a due acquisti, Samuele Ricci e Luka Modric. A breve arriverà l'annuncio di Pietro Terracciano. Di questi tempi un anno fa il Milan non aveva ancora ufficializzato nessuno, Morata avrebbe inaugurato il calciomercato in entrata del Milan soltanto il 19 luglio. Un anno fa, però, il Milan non aveva ceduto un big e di fatto si trovava a fare un mercato partendo da una base solida. Quello attuale ne ha salutati due, Reijnders e Theo Hernandez e c'è un grande punto interrogativo su quello che sarà il Milan in campo.

Le priorità

Nella conferenza stampa dello scorso 24 giugno, Igli Tare aveva indicato la via per quello che riguarda il mercato: "Il punto di partenza è il centrocampo che sarà il reparto dove interverremo di più" aveva dichiarato. 2/3 del lavoro sono stati fatti con Ricci e Modric, manca l'ultimo tassello con la trattativa Jashari divenuta una telenovela, il che porta a valutare anche un piano B individuato in Javi Guerra che ancora non ha rinnovato col Valencia.

Ancora senza terzini

Prima del Bari ci sarà una serie di amichevoli: la prima il 23 luglio, a Singapore contro l'Arsenal. Il 26 a Hong Kong contro il Liverpool. Il 31 contro il Perth Glory, in Australia. E poi il 9 agosto a Dublino contro il Leeds e il 10 a Londra contro il Chelsea. La sensazione netta è che almeno contro i Gunners il Milan giocherà senza i sostituti di Kyle Walker e Theo Hernandez. A oggi la batteria dei terzini è composta da Emerson Royal, Alex Jimenez, Filippo Teracciano, Davide Bartesaghi e Vittorio Magni. Massimiliano Allegri sta sperimentando Saelemaekers terzino destro, ruolo che ha già ricoperto e Tommaso Pobega a sinistra. Soluzione evidentemente temporanea in attesa che si sblocchi qualcosa. Qualcosa si muove, con l'interesse concreto per Pubill (occhio però al Wolverhampton) a destra e Pervis Estupinan a sinistra.

Punta cercasi

Igli Tare ha parlato anche di un altro giocatore che entri in competizione con Santiago Gimenez per il ruolo di punta centrale. Un profilo alla Giroud. Poco si muove anche qui, con la pista nigeriana comunque da seguire: da una parte l'emergente Tolu Arokodare, capocannoniere col Genk nell'ultimo campionato belga, dall'altra il più collaudato, sebbene coetaneo Victor Boniface del Bayer Leverkusen. Di fatto però a oggi, l'unico giocatore che farà concorrenza al Bebote è Lorenzo Colombo, rientrato dal prestito all'Empoli.