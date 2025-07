Milan, primi contatti con il Brighton per Estupinan. Come terzino sinistro piace anche Nathaniel Brown

Matteo Moretto, in un video pubblicato sul canale YouTube di Fabrizio Romano, ha dato questi aggiornamenti sul mercato del Milan, in particolare sulla ricerca del nuovo terzino sinistro: "C'è una novità importante sul terzino sinistro: nelle ultime ore ci sono stati infatti dei contatti tra Milan e Brighton per Pervis Estupinan, giocatore classe 1998. Dunque primissimi contatti tra club per capire la fattibilità di questo affare. Non è una trattativa avanzata, ma il Milan ha contatto il club inglese per capire le condizioni della possibile cessione del peruviano che ha un passato anche in Liga nel Villarreal. Vedremo se dopo questi primi contatti nascerà una trattativa vera e propria. Nella lista del Milan per il terzino sinistro c'è poi anche il nome di Nathaniel Brown, 22enne dell'Eintracht Francoforte che ha il contratto in scadenza nel 2030. E' un'opzione complicata per i costi, ma è un profilo in lista perchè piace ai rossoneri".

Nulla di nuovo invece sul fronte Guela Doué dello Strasburgo, obiettivo del Milan per la fascia destra: "Non è cambiato nulla negli ultimi giorni. La distanza tra due club è ancora molto ampia. I rapporti tra il Milan e Strasburgo, alle cui spalle c'è la stessa proprietà del Chelsea, sono freddi. La trattativa è quindi molto complicata e ad oggi è una pista molto fredda".