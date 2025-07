Jashari si allena da solo e non in gruppo. Altra prova che vuole (solo) il Milan

Nonostante abbia deciso di non andare allo scontro con il Club Bruges, Ardon Jashari continua a spingere per il suo trasferimento al Milan. Il centrocampista svizzero già pensa da calciatore rossonero, e le notizie che trapelano dal ritiro del club belga lo confermano ulteriormente.

Stando al collega Luca Bianchin della Gazzetta dello Sport, oltre a non aver presenziato alle consuete foto di squadra di inizio stagione con i compagni, in questi primi giorni di ritiro Ardon Jashari si starebbe allenando da solo e non in gruppo, a ulteriore conferma del fatto che aspetta e vuole solo il Milan.