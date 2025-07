Milan, primi contatti con il Brighton per Estupinan. Gli inglesi hanno da poco comprato De Cuyper

Come riporta SkySports in Inghilterra, il Milan ha avviato i primi colloqui con il Brighton per Pervis Estupinan, terzino sinistro classe 1998. Le discussioni per il giocatore peruviano, che ha un contratto con gli inglesi fino al 30 giugno 2027, sono in una fase iniziale. Nelle scorse settimane, in un'intervista rilasciata nel suo paese natale, Estupinan aveva lasciato aperta la porta ad una sua partenza in estate.

Il Brighton ha attualmente in rosa altri due terzini sinistri oltre a lui, vale a dire Ferdi Kadioglu, che sta recuperando da un problema al dito del piede che lo ha tenuto fuori a lungo, e il neo acquisto Maxime De Cuyper, ex laterale del Club Brugge che nei mesi scorsi era stato spesso accostato anche al Milan. Per questo il club inglese potrebbe essere disposto a cedere Estupinan che nella scorsa stagione ha collezionato 36 presenze tra tutte le competizioni, segnando anche un gol. Ieri sera il terzino peruviano ha giocato il secondo tempo dell'amichevole contro lo Stoke City.