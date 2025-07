Tuttosport sul mercato rossonero: "Milan, per Jashari l’assist di Ausilio"

In merito al mercato rossonero, Tuttosport titola così stamattina: "Milan, per Jashari l’assist di Ausilio". Il Diavolo non ha assolutamente mollato Ardon Jashari che viene visto da Igli Tare e Massimiliano Allegri come l'innesto che manca in mezzo al campo. Il Club Brugge continua a non dare il via libera alla cessione, ma una mano ai dirigenti milanista potrebbe arrivare dall'Inter: i belgi sembrano essere infatti più vicini ad Aleksandar Stankovic, centrocampista nerazzurro e primo nome della lista per sostituire lo svizzero. Una volta chiuso questo affare, potrebbe finalmente arrivare l'ok della società di Bruges al trasferimento di Jashari in rossonero.

Ieri intanto il Milan ha chiuso l'arrivo di Pietro Terracciano al posto di Marco Sportiello: l'ormai ex portiere della Fiorentina è stato ieri in sede dove ha firmato un contratto biennale con il Diavolo. Oggi è attesa l'ufficialità. Terracciano, che sabato sarà sul volo che porterà il gruppo milanista a Singapore, indosserà la maglia numero 1.