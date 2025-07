Milan a caccia di terzini: fase di stallo sia destra che a sinistra

In vista della prossima stagione il Milan dovrà prendere anche due terzini, uno a destra e uno a sinistra. Al momento però siamo in una fase di stallo su entrambe le fasce: il Wolverhampton fa sul serio per Marc Pubill e presto potrebbe effettuare un rilancio importante per lo stipendio del giocatore dell'Almeria. I rossoneri rischiano quindi di trovarsi spiazzati, un po' com'è successo qualche giorno fa nella trattativa per Archie Brown. Da tempo nel mirino del Diavolo c'è Guela Doué dello Strasburgo, che però costa sempre almeno 25 milioni di euro.

Tutto fermo anche a sinistra dove restano in lista diversi profili: da Fran Garcia del Real Madrid e Miguel Gutierrez dell'Almeria a Bradley Locko del Brest. "Il Milan che volerà in tournée tra Singapore, Hong Kong e Australia dove giocherà contro Arsenal, Liverpool e Perth City, sarà ben lontano da quello definitivo che vedremo a fine mercato, con troppi esuberi ancora a Milanello e pochissimi innesti nei ruoli che necessitano un effettivo rinforzo come la batteria dei terzini" scrive questa mattina Tuttosport.