Milan, trattativa bloccata con il Galatasaray per liberare Morata

Secondo quanto riferisce l'edizione di Tuttosport in edicola questa mattina, al momento è totalmente bloccata la trattativa tra Milan e Galatasaray per interrompere il prestito ai turchi di Alvaro Morata, il quale punta a trasferirsi poi al Como allenato dal suo grande amico Cesc Fabregas. Il club di Istanbul per ora non intende dare il suo via libera, anche se la questione non sembra essere finita del tutto.

Nonostante ciò, Morata non ha cambiato idea sul suo futuro: vuole andare a giocare al Como. Lo spagnolo, che da qualche giorno è tornato ad allenarsi con il Galatasaray, ha ribadito nelle scorse ore nuovamente la sua volontà ai dirigenti del club turco che stanno trattando ormai da diversi giorni con il Milan l'interruzione del prestito di Morata, ma per ora un accordo non è stato ancora trovato.