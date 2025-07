Gazzetta: "Via libera per San Siro. Il Tar respinge il ricorso e c'è l'accordo col Comune"

vedi letture

"Via libera per San Siro. Il Tar respinge il ricorso e c'è l'accordo col Comune": titola così questa mattina La Gazzetta dello Sport in merito alle novità che sono emerse nelle ultime ore intorno alla trattativa tra Milan, Inter e Comune di Milano per la vendita ai due club di San Siro e delle aree limitrofe. Prima di tutto è arrivata nella giornata di ieri la decisione del Tar che ha respinto il ricorso del "Comitato Sì Meazza", il quale diceva che il vincolo sul secondo anello sarebbe già scattato. Il Tribunale ha però dato ragione a Palazzo Marino e il vincolo scatterà come previsto il prossimo 10 novembre.

La seconda novità è altrettanto importante e riguarda l'intesa che è stata trovata tra Milan, Inter e Comune in merito al prezzo dello stadio e delle aree limitrofe: le tensioni della scorse settimane sono state superate e ora si sta lavorando alla definizione dei dettagli legali. L'accordo è stato trovato alla cifra stabilita dall'Agenzia delle Entrate, cioè 197 milioni di euro, ma Palazzo Marino comparteciperà ad alcuni spese come per esempio i costi di smaltimento e quelli di bonifica.