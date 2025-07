Il CorSport in prima pagina: "Il Milan a lezione da Modric"

Il Corriere dello Sport in edicola oggi titola così in prima pagina: "Il Milan a lezione da Modric". ll campione croato ha rilasciato la sua prima intervista da nuovo giocatore rossonero e ha spiegato che, anche se in carriera ha già alzato tantissimi trofei, ha ancora voglia e fame di vincere: "Ho raggiunto tanti traguardi, più di quelli che mi sarei aspettato. Sono felice e grato di quello che ho fatto. Non mi sento mai soddisfatto, voglio sempre di più, specialmente a livello professionale. Quando vinci, quanto hai questo sentimento lo vuoi sempre riprovare. Ecco perchè ho ancora la voglia e la fame di vincere".

Se a quasi 40 anni sta ancora giocando ad alto livello, il merito è senza dubbio la sua passione e il suo amore per il gioco del calcio: "Dico sempre che per me la cosa più importante è l'amore: l'amore per il gioco e per il calcio. Ce l'ho ancora, sento di avere questo fuoco ancora dentro di me. E' questo che mi spinge. Poi c'è anche il fatto di lavorare bene, prepararsi per essere al massimo e vivere una vita sana. Non ci sono grandi segrete, ma per me quello che conta di più sono la passione e l'amore per il calcio".