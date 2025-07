Il QS titola: "Gioco d'attacco tra Atalanta, Inter e Milan"

Il Quotidiano Sportivo titola così stamattina: "Gioco d'attacco tra Atalanta, Inter e Milan". Le tre squadre sono alla ricerca di nuovi colpi in attacco. I rossoneri, per esempio, hanno già annunciato da tempo di voler prendere un nuovo centravanti che possa giocarsi il posto con Santiago Gimenez. I nomi che vengono accostati al Diavolo sono diversi e tra questi c'è anche quello di Dusan Vlahovic che è in uscita dalla Juventus. Oltre al serbo, nella lista dei dirigenti di via Aldo Rossi restano i profili come Boniface, Mateta e Jackson.

L'Inter ha invece messo del mirino Lookman dell'Atalanta, la quale a sua volta sta valutando con attenzione la fattibilità dell'affare Zirkzee con il Manchester United che potrebbe colmare il buco lasciato da Retegui al centro dell'attacco dei bergamaschi.