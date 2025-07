CorSera: "Assist del Tar a Inter e Milan per l’acquisto di San Siro"

L'edizione del Corriere della Sera in edicola oggi titola così: "Assist del Tar a Inter e Milan per l’acquisto di San Siro". Ieri è arrivata la tanto attesa decisione del Tar che ha respinto la richiesta di sospensiva presentata dai comitati che sono contro la cessione di San Siro a Milan e Inter, quali sono convinti che il vincolo sullo stadio milanese sia già scattato. Il tribunale però non la pensa così e dunque la data in cu scatterà il vincolo è ancora il 10 novembre 2025.

I comitati però non mollano, anche perchè hanno presentato ricorso non solo al Tar, ma anche alla Procura di Milano e alla Corte dei Conti. "Appare quindi fuori luogo parlare di via libera alla compravendita" il breve commento di Luigi Corbani, presidente del Comitato Sì Meazza ed ex vicesindaco di Milano.