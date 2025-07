Stankovic si avvicina al Club Brugge: si può sbloccare Jashari-Milan? Le ultime da SportMediaset

Secondo quanto riferisce Claudio Raimondi a SportMediaset su Italia Uno, si potrebbe presto sbloccare la trattativa per l'arrivo di Ardon Jashari al Milan: il Club Brugge si sta infatti avvicinando sempre di più ad Aleksander Stankovic, centrocampista dell'Inter che è stato individuato dai belgi come il sostituto dello svizzero. I due club stanno ora trattando sulla recompra a favore della società interista. Se dovesse arrivare l'ok per Stankovic, allora a quel punto il Club Brugge potrebbe dare il via libera alla partenza di Jashari per il Milan (offerta rossonera da 37 milioni di euro tra parte fissa e bonus).

Il Milan fa poi sul serio per Marc Pubill, terzino destro dell'Almeria: i rossoneri sono pronti a mettere sul piatto 12 milioni di euro. La richiesta degli spagnoli è però di 15 milioni di euro perchè dovranno dare il 25% al Levante, club in cui è cresciuto il giovane laterale spagnolo.