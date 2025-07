Jashari non ha fatto le foto di squadra di inizio stagione con i compagni del Bruges

Ardon Jashari vuole e pensa solo al Milan. Il centrocampista svizzero sta spingendo in prima persona per vestire rossonero nella prossima stagione, e l'ultimo gesto lo conferma ulteriormente.

Stando al collega Luca Bianchin della Gazzetta dello Sport, infatti, Ardon Jashari non ha fatto la foto di squadra di inizio stagione con i suoi compagni del Club Bruges. Un'ulteriore prova della sua volontà di trasferirsi al Milan in questo calciomercato. Non solo. Il centrocampista svizzero avrebbe sì attuato una strategia più cauta presentandosi martedì al primo giorno di lavoro del Club Bruges, ma in questi primi giorni di preparazione si starebbe allenando da solo, ma non in gruppo.