esclusiva mn Modric visto dalla Croazia: "I tifosi della Dinamo lo aspettavano. Cambierà la mentalità del Milan"

Luka Modric è ufficialmente da lunedì un giocatore del Milan. Come è stato accolto questo trasferimento in Croazia. Ne abbiamo parlato col collega di Sportklub, Vedran Babic. Ecco le sue parole a MilanNews.it

Come è stato accolto in Croazia il trasferimento di Luka Modric al Milan?

"Il pubblico croato è assolutamente soddisfatto, soprattutto perché questo significa che Modrić non si ritirerà, ma giocherà sicuramente almeno un altro anno in nazionale, il che è importante in termini di qualificazione ai Mondiali. I tifosi della Dinamo Zagabria speravano che Modrić tornasse al loro club, soprattutto dopo che Zvonimir Boban ha preso le redini della Dinamo, ma questa speranza non era realistica".

Quanto credi che abbia influenzato il fatto che il Milan non giochi le coppe europee per Modric? Del resto con l'ultimo Mondiale da preparare avere meno impegni è importante

"Luka è un giocatore ambizioso e sono sicuro che gli sarebbe piaciuto giocare la Champions League ancora una stagione. D'altra parte, forse il fatto che il Milan non giochi in Champions League in questa stagione ha aiutato Modrić, perché significa che non avrà la possibilità di giocare contro il Real Madrid, il che sarebbe probabilmente emotivamente troppo difficile. Inoltre, questo significa che rimarrà fresco e non si sentirà esausto, il che è sicuramente un aspetto positivo per la nazionale. Anche la ricca tradizione del Milan con giocatori croati ha contribuito, così come il fatto che Luka sarà il leader di questa squadra. Inoltre, la Serie A è ancora un campionato buono e competitivo, Milano è una grande città e l'Italia un bel paese in cui vivere. Ci sono molte ragioni per cui questa sembra la scelta perfetta da parte di Modrić".

Cosa rappresenta Luka Modric per voi croati?

"È il nostro miglior calciatore di tutti i tempi e probabilmente uno dei migliori atleti che la Croazia abbia mai avuto. La sua storia personale rende il suo successo ancora più ammirevole e fonte di ispirazione, se consideriamo la sua infanzia e la sua crescita durante la guerra in Croazia. Per tutta la sua carriera, è rimasto modesto, ma al tempo stesso influente grazie alla sua incredibile etica del lavoro e alla sua dedizione al calcio, che lo rendono un modello perfetto per i giovani calciatori. Come spesso accade con atleti del suo calibro, immagino che scopriremo la sua eredità solo quando smetterà di giocare, ma spero che il suo spirito rimanga radicato nella nazionale per molti anni a venire".

A settembre Modric compirà 40 anni. Eppure è reduce da una stagione con oltre 70 presenze e in nazionale è ancora titolare inamovibile. Te lo aspettavi?

"Ovviamente, data la sua età, nessuno si aspettava che giocasse regolarmente in questa stagione al Real. È stato intelligente dosare le sue partite e non forzarlo troppo. Si sta prendendo cura del suo corpo, è in forma smagliante e probabilmente sembra e si sente diversi anni più giovane di quanto non sia in realtà, e il suo valore da campione e la sua preziosa esperienza non sono mai stati messi in dubbio, quindi non dovremmo sorprenderci delle sue grandi prestazioni. Per quanto riguarda la nostra nazionale, a volte forse avremmo preferito che giocasse un po' meno in modo da essere più fresco per le partite della Croazia, ma d'altra parte se giocasse più spesso arriverebbe in una forma competitiva migliore, soprattutto se la squadra vincesse. In ogni caso, ogni volta che ha indossato la maglia croata la scorsa stagione ha giocato e offerto prestazioni di alto livello, come ci aspettavamo. Ma in questo momento, a questo punto della sua carriera, giocare una partita a settimana è probabilmente la soluzione migliore per tutte le squadre. Sono sicuro che prospererà in queste condizioni e mostrerà la sua classe ai tifosi del Milan".

Partendo dal presupposto che difficilmente ci saranno nuovi Modric, c'è un calciatore croato sul quale punteresti forte per una grande carriera?

"Ci sono molti giocatori che avranno carriere brillanti e di successo, ma è difficile paragonarli al livello raggiunto da Modrić. Voglio dire, come si può prevedere che qualcuno avrà lo stesso successo di Modrić o anche di più? È come dire che qualcuno diventerà il nuovo Messi o Ronaldo. È impossibile, perché questi ragazzi hanno fissato standard incredibilmente alti. Tuttavia, credo che Joško Gvardiol sia il più promettente per una carriera di livello mondiale, costellata di trofei e riconoscimenti individuali. Se giocasse a centrocampo o in attacco, vincerebbe il Pallone d'Oro un anno, ma essendo un difensore, è probabilmente improbabile. Non si sa mai. Quello che sono abbastanza sicuro è che diventerà presto il miglior difensore del mondo".

Hai seguito da vicino il Milan nell'incredibile sconfitta contro la Dinamo Zagabria. Che idea ti sei fatto dei rossoneri?

"Credo che la posizione finale del Milan in classifica di Serie A dica abbastanza. È stata una stagione difficile, troppi alti e bassi, due allenatori... Una stagione fallimentare. Sembrava che non ci fosse un'idea chiara o un'identità all'interno della squadra, o persino unità tra i giocatori. Sono sicuro che l'arrivo di Modrić migliorerà le cose. La sua influenza sarà preziosa, lascerà una traccia indelebile nello spogliatoio e cambierà in meglio la mentalità della squadra. I risultati, quindi, dovrebbero arrivare".