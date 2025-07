Mercato Milan: a destra avanza Pubill, per 15 milioni si può fare. Piace molto ad Allegri

vedi letture

Il Milan potrebbe presto avere un nuovo terzino destro: i rossoneri stanno infatti avanzando con decisione per arrivare a Marc Pubill, giocatore classe 2003 dell'Almeria che piace molto a Massimiliano Allegri, il quale lo ha visionato in diversi video e ha dato il suo gradimento tecnico. Il giovane laterale ha giocato finora in carriera solo in Spagna tra Levante, Almeria e nazionali giovanili.

COSTI CONTENUTI - Come riferisce stamattina La Gazzetta dello Sport, si tratta di un calciatore dall'ottimo potenziale che deve ancora esplodere e sarebbe un investimento a basso rischio e a costi contenuti visto che a 15 milioni di euro, bonus inclusi, si potrebbe chiudere. Anche l'ingaggio ovviamente è assolutamente sostenibile e nei parametri del Milan. Pubill risponde quindi all’identikit perfetto per il club di via Aldo Rossi: giovane, ambizioso, talentuoso.

CONTATTI CONTINUI - Dopo settimane di valutazioni, in cui i dirigenti milanisti hanno osservato con attenzione anche altri profili come per esempio Guela Doué dello Strasburgo, il Milan ha deciso di accelerare per il terzino spagnolo che attualmente è in vacanza dopo aver giocato l'Europeo Under 21 con la Spagna. I contatti tra le parti sono fitti e costanti e la speranza in via Aldo Rossi è che si possa arrivare presto ad un accordo definitivo per regalare finalmente un terzino destro ad Allegri. Poi sarà il momento di accelerare anche per quel che riguarda la fascia sinistra dove c'è da colmare il vuoto lasciato dalla partenza di Theo Hernandez.