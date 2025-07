Fasce scoperte e tempo perso: al 15 luglio il Milan è ancora senza terzini

Lo scorso 11 luglio il Milan ha ufficializzato la cessione di Theo Hernandez all'Al-Hilal. Non una novità, ma una separazione già annunciata, eppure 4 giorni dopo la formazione rossonera è ancora senza un terzino sinistro titolare. Ma non solo: anche a destra regna il vuoto, non solo tecnco ma anche e soprattutto strategico, che a poco più di un mese dall'inizio della stagione, diventa sempre più difficile da ignorare.

Occhio Milan, hai le fasce scoperte!

Al 15 luglio il Milan è ancora carente sulla fascia sinistra. E menomale che l'addio di Theo Hernandez era in programma da settimane, per non dire addirittura mesi. Nonostate questo, comunque, la dirigenza rossonera non è ancora riuscita ad individuare nel calciomercato il profilo giusto con il quale sostituire il francese, anche se nel weekend si pensava potesse essere Archie Brown il prescelto. Alla fine l'inglese ha preferito il Fenerbahce, spiazzando un po' tutti dalle parti di Casa Milan e facendo di conseguenza avanzare la candidature di Fran Garcia, classe 1999 del Real Madrid. Per il momento, però, quello dello spagnolo è un nome, niente più, ma il tempo scorre e il fischio d'inizio della stagione si avvicina.

La situazione sull'altra corsia non è decisamente migliore, anzi, è altrettanto incerta. Kyle Walker non è stato riscattato, mentre Emerson Royal non rientra nei piani di Massimiliano Allegri. L'unico superstite è Alex Jimenez, ma solo lo spagnolo non basta, c'è bisogno di almeno un rinforzo. Guéla Doué dello Strasburgo potrebbe fare al caso del Milan, non a caso per lui è stata presentata anche un'offerta da 18 milioni ai francesi, ma anche in questo caso il nulla resta l'unico protagonista, perché a 4 giorni dalla partenza per la tournée Max Allegri ha (ancora) le fasce scoperte.

Campanello d'allarme

Nel calcio moderno il ruolo del terzino non è da sottovalutare, e Theo Hernandez in questi suoi 6 anni in rossonero l'ha dimostrato. Le fasce non sono un dettaglio, ma fondamenta, eppure dalle parti di Casa Milan non sembrerebbero avere fretta. Al 17 agosto non manca poi chissà quanto tempo, e Max Allegri rischia seriamente di partire con le corsie laterali completamente da reinventare, ritardo che se confermato rischia di suonare seriamente come un campanello d'allarme.