Milan, ecco il tuo leader: Modric è rossonero. Può fare come Ibra nel 2020

Luka Modric è finalmente sbarcato a Milano e da ieri è ufficialmente un nuovo giocatore del Milan. La sua prima giornata rossonera è iniziata al mattino con l'arrivo a Malpensa da Madrid, poi visite mediche, idoneità e infine la firma a Casa Milan prima di ripartire per andare in vacanza. Ora per lui l'appuntamento è il 4 agosto quando il croato sarà a Milanello per iniziare gli allenamenti con il resto del gruppo milanista agli ordini di Massimiliano Allegri.

LEADER COME IBRA - Queste le prime parole di Modric: "Sono felice di essere qui, mi aspettano grandi sfide. Sono molto contento di iniziare un nuovo capitolo della mia carriera. Perché il Milan? Perché è un grande club". Come spiega questa mattina il Corriere della Sera, il campione croato, che a settembre compirà 40 anni, arriva a fine carriera e andrà quindi gestito nel minutaggio, ma Allegri non ha dubbi: la sua esperienza, leadership e mentalità vincente saranno preziossime nello spogliatoio del Diavolo. Il tecnico livornese è convinto che a questo gruppo serva un trascinatore, un po' come lo era stato Zlatan Ibrahimovic a gennaio 2020. Il suo ritorno segnò la svolta e da lì partì un percorso culminato poi con il 19° scudetto milanista nel 2022.

IL JOLLY DI ALLEGRI - Per capire la sua mentalità basta ascoltare il retroscena raccontato qualche settimana fa dal ds rossonero Igli Tare: "Quando ci siamo sentiti al telefono, la prima cosa che Luka mi ha chiesto è se la squadra sarebbe stata costruita per vincere". Chi ha parlato con lui lo ha trovato molto motivato, oltre che felice perchè finalmente potrà indossare la maglia del club per il quale tifava da bambino. A livello tattico, Modric verrà utilizzato come jolly da Allegri perchè il croato può fare tranquillamente sia la mezzala che il regista davanti alla difesa. E dei suoi illuminanti passaggi filtranti ne potranno giovare tutti gli attaccanti, soprattutto Rafael Leao che da uno come Modric può imparare davvero tantissimo.