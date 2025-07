Milan-Jashari, è la settimana della verità. Lo svizzero ha rifiutato un'altra offerta: vuole solo il Milan

vedi letture

Quella che inizia oggi sarà con ogni probabilità la settimana decisiva per il possibile trasferimento di Ardon Jashar dal Club Brugge al Milan. Il centrocampista svizzero sta spingendo da tempo per vestire la maglia rossonera ed è arrivato anche allo scontro con la sua attuale squadra: dopo aver saltato il mini ritiro tra Glasgow e Londra e non aver giocato l'amichevole contro il Rakow Czestochowa, ieri il giocatore non ha partecipato nemmeno alla festa di inizio stagione con i tifosi, evento durante il quale sono stati presentate anche le nuove maglie.

RIPRESA DEGLI ALLENAMENTI - A riportarlo è questa mattina Tuttosport che aggiunge poi che oggi è un'altra giornata importante perchè Jashari dovrebbe riprendere gli allenamenti in gruppo. Lo farà? Lo vedremo oggi. Sta di fatto che lo svizzero sa bene che questa può essere la settimana del dentro o fuori perchè chiaramente il Milan non può aspettarlo all'infinito e nel caso non dovesse chiudere questa operazione dovrebbe cambiare obiettivo per rinforzare il centrocampo.

ALTRO RIFIUTO - I rossoneri hanno già fatto da giorni la loro ultima proposta al Club Brugge e non hanno intenzione di rilanciare ulteriormente. Jashari, intanto, sta rifiutando tutte le offerte che gli stanno arrivando perchè vuole solo il Milan: dopo il no al West Ham, è infatti arrivato anche quello al Nottingham Forest, altro club di Premier League che lo ha messo nel mirino. Il centrocampista spera di ottenere nei prossimi giorni il via libera dal Club Brugge per trasferirsi a Milanello perchè questo è il suo unico desiderio.