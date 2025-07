La volontà di Jashari è l'appiglio per il Milan: lo svizzero rifiuta tutto ed è braccio di ferro col Brugge

La forte volontà di Ardon Jashari di vestire la maglia del Milan mantiene ancora vivo il lumicino della speranza affinché i rossoneri riescano a trovare una quadra col Club Brugge, anche ancora una volta mostra i muscoli nelle trattative.

Assente alla presentazione della nuova maglia del Brugge

In questo weekend di riflessione, il giocatore non ha partecipato alla prima amichevole in vista della stagione 2025/26 contro i polacchi del Rakow e la sua convocazione è a rischio. Qualche segnale di speranza è dato anche nei piccoli dettagli: il Brugge ha presentato nella giornata di ieri le nuove divise e fra i 4 calciatori scelti come modelli manca proprio il più rappresentativo, il miglior giocatore dell'ultimo campionato. Sempre nella giornata di ieri il Brugge ha aperto al Fan Day, una giornata dedicata agli incontri con i tifosi per dare il via alla nuova stagione. E anche in questo caso non c'era Jashari.

No ai club di Premier League

La volontà di Jashari, dicevamo, in favore del Milan: Nottingham Forest e West Ham si sono fatte avanti ma il giocatore ha rifiutato, perché si è promesso ai rossoneri e per questo è pronto a rompere col Brugge. Che domani riprende gli allenamenti e si aspetta che lo svizzero ci sia. Il giocatore ha minacciato di non presentarsi.

Distanza richiesta-offerta

Brugge che per il suo cartellino chiede, ricordiamo, 40 milioni di euro. L'offerta del Milan è di 32.5 milioni di parte fissa più 5.5 di bonus, che porta l'ammontare complessivo a 38 milioni. Cifra ritenuta congrua dal club e per questo non ci saranno ulteriori rilanci. La forte volontà di Jashari può fare ancora la differenza, nonostante le parole dei dirigenti belgi. Ci vorrà pazienza e diplomazia. Del resto anche con De Ketelaere tre anni fa la trattativa aveva assunto i contorni della telenovela.