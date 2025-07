Un francese che va, un altro che arriva? Bard però non è Theo: il focus sul nuovo obiettivo per la difesa del Milan

Dopo l'addio di Theo Hernandez direzione Arabia, il Milan ha tutta la necessità ( e fretta) di intervenire sul mercato in difesa, sopratutto sugli esterni. Infatti, Stando a quanto riferito da FootMercato, la dirigenza rossonera sarebbe alla ricerca di un nuovo terzino sinistro, soprattutto dopo la coraggiosa decisione di Brown di andare al Fenerbahce.

Così, il Milan avrebbe messo gli occhi su Melvin Bard, terzino del Nizza classe 2000: questo il focus tecnico/tattico sul francese.

Una carriera in Francia

Melvin Bard finora ha solo giocato in patria. Cresce nel settore giovanile del Lione (come Pierre Kalulu) e debutta da professionista proprio con il Lione nel 2019. Dopo questa esperienza, la scelta di passare al Nizza nel 2021 dove troverà spazio, minuti e gol. In maglia rossonera (sponda francese però) è diventato un punto di riferimento della squadra nonostante la giovane età. Forte carattere e capacità più difensive che offensive: il suo contratto col Nizza è così in scadenza nel giugno 2028.

Valore tecnico: difensore roccioso e di gran carattere

Bard non è Theo, nemmeno Alex Jimenez. E' un laterale diverso, più difensivo e infatti ha le caratteristiche per poter giocare anche come difensore centrale. Come confermato anche dal portale Desler, nei duelli difensivi è quasi sempre perfetto (nove recuperi e 100% di tackle vinti nell'ultimo campionato di Ligue 1).

Numeri e statistiche

Come riportato anche da Transfermarkt, Bard con la maglia del Nizza ha totalizzato più di 120 presenze condite da 5 gol e 4 assist. Numeri ovviamente diversi e inferiori a quelli di Theo. Se il Milan dovesse puntare su Bard, porterebbe a casa un ragazzo dalle importanti capacità difensive che offensive, ma con ancora ampi margini di miglioramento. Capiremo se il Milan proverà ad affondare sul francese, con la prossima settimana che potrebbe risultare decisiva per avviare i primi contatti col Nizza.