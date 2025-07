Milan, offerta araba per Adli. Se non dirà di sì domani inizierà gli allenamenti con il Milan Futuro

Sirene arabe non solo per Ismael Bennacer il quale è finito nel mirino dell'Al Hilal che nei giorni scorsi ha ufficializzato l'arrivo dal Milan di Theo Hernandez a titolo definitivo: dall'Arabia Saudita è infatti arrivata una proposta anche per Yacine Adli. Lo riporta La Gazzetta dello Sport che spiega che se il centrocampista francese, che è fuori dai piani di Max Allegri, non accetterà da domani sarà a Milanello per sostenere i test atletici e iniziare la preparazione con il Milan Futuro.