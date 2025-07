Accordo per Pietro Terracciano. L'affare è legato alla cessione di Sportiello

Secondo quanto riportato dal colleghi Matteo Moretto e Fabrizio Romano, si registra un contatto Atalanta-Milan per sbloccare il trasferimento a Bergamo di Marco Sportiello. Il portiere, 33 anni, farebbe molto comodo agli orobici per un discorso di liste UEFA essendo stato formato calcisticamente dalla Dea. Al Milan dal 2023, ha raccolto in 2 stagioni 12 presenze in tutte le competizioni.

C'è anche il nome del sostituto, ossia Pietro Terracciano, in uscita dalla Fiorentina. Chiuso da David de Gea, il 35enne ha ancora un anno di contratto con la viola e il Milan avrebbe già trovato un accordo per un contratto biennale. Per lui 120 presenze in Serie A con Catania, Empoli e Fiorentina, oltre a 28 presenze con i gigliati in UEFA Conference League.